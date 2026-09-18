Pressestimme: 'Junge Welt' zu Klimakrise

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Klimakrise

Es ist nur folgerichtig, wenn die nepalesische Regierung nach dem verheerenden Bergsturz von den reichen Ländern Schadenersatz fordert. Nicht zuletzt Deutschland ist angesprochen, denn es gehört zu den sechs Ländern, die in den vergangenen 150 Jahren am meisten CO? in die Luft geblasen haben. Doch hierzulande steht anderes auf der Tagesordnung. Die Bundesregierung will trotz eskalierender Klimakrise unbedingt teure Gaskraftwerke bauen und behindert den Ausbau von Solar- und Windenergie, wo sie kann. Die Botschaft an die junge Generation ist so zynisch, wie es zynischer kaum geht: Wir hinterlassen euch eine Welt voller Katastrophen, Hitzewellen und Ernteausfälle, und das Ganze dürft ihr dann auch noch in den Schützengräben kommender Kriege verteidigen, für die wir schon noch sorgen werden./yyzz/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Fehlendes Brems-Pedal
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vorgestern, 04:26 Uhr · dpa-AFX
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor
Laut informierten Personen
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschiebengestern, 09:06 Uhr · dpa-AFX
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben
"Sehr hohe Zölle gegen Europa"
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanadagestern, 09:07 Uhr · dpa-AFX
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
Debatte um Technologie-Entwicklung
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück14. Sept. · dpa-AFX
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntestgestern, 10:00 Uhr · onvista
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depot16. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen