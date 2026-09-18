Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Kanada

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Kanada

Donald Trumps aggressive Frotzelei über Kanada als 51. US-Bundesstaat erfährt gerade eine lustige Wendung. Statt sich dem unsteten Willen des Rüpel-Republikaners zu beugen, nähert sich der Nachbar temporeich der EU an - sozusagen als 28. Mitglied light. Das ist keine billige Rache, sondern nötig und klug. Kanada und die EU ergänzen sich vielfach, teilen Interessen und (leider zunehmend aus der Mode kommende) Werte./yyzz/DP/zb

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