Pressestimme: 'Neue Presse' zu Krise der Biomasse-Branche

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zu Krise der Biomasse-Branche

Deutschland braucht dringend ein breites Fundament, damit die Energiewende gelingen kann. Manche Experten schätzen, dass ein Drittel der Betreiber von Biogasanlagen aufgeben wird. Und die Rückmeldungen, die die Energieagentur Nordbayern von Landwirten erhalten hat, lassen sogar Schlimmeres befürchten: Gar nur ein Drittel könnte überhaupt übrig bleiben. Was für düstere Aussichten. Das Problem ist, dass - wie so oft - auch hier verlässliche Rahmenbedingungen und Planbarkeit fehlen. Das liegt maßgeblich daran, dass die Energiewende keine stabile Gesamtarchitektur hat./yyzz/DP/zb

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