Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Digitalisierung
dpa-AFX · Uhr
BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Digitalisierung
Recht hat Dirk Freytag, Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), wenn er die Politik zum Handeln mahnt. (...) Das Land brauche bessere Rahmenbedingungen für Datennutzung, Skalierung und Investitionen, um das Potenzial voll auszuschöpfen. Man wünscht der Politik - und uns, der Gesellschaft - baldmöglichst diesen Erkenntnisgewinn. Wenn der Staat, der jedem Bürger eine Steuernummer vergibt, nur die IBAN-Daten von etwa 19 Prozent der Steuerpflichtigen kennt, und so keine Direktrückzahlungen aufgrund hoher Spritpreise vornehmen kann, ist das peinlich. Es gilt, die Weichen vom digitalen Biedermeier in Richtung Neuzeit zu stellen. Und zwar flott./yyzz/DP/zb
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