Produktion der US-Firmen stagniert im August überraschend
Washington, 18. Sep (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im August überraschend nicht gesteigert. Die Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau stagnierte auf dem Vormonatsniveau, wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten allerdings mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet.
• Im Vormonat Juli hatte es einen Anstieg von 0,2 Prozent gegeben.
• Der Ausstoß der Industrie allein ging im August um 0,3 Prozent zurück. Experten hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Juli.
• Auf den Industriesektor entfallen in den USA rund zehn Prozent der Wirtschaftsleistung.
• Die US-Notenbank hat der Wirtschaft zuletzt ein solides Wachstum bescheinigt. Das Produktivitätswachstum sei stark und die Investitionen seien stabil.
(Büro Washingon, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)