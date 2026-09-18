Produktion der US-Firmen stagniert im August überraschend

Washington, ⁠18. Sep (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im August überraschend nicht gesteigert. Die Fertigung von Industrie, Versorgern ‌und Bergbau stagnierte auf dem Vormonatsniveau, wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ⁠am ⁠Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten allerdings mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet.

• Im Vormonat Juli ‌hatte es einen Anstieg ‌von 0,2 Prozent gegeben.

• Der Ausstoß der Industrie allein ging im ⁠August um 0,3 Prozent zurück. Experten ‌hatten einen Zuwachs ⁠von 0,3 Prozent erwartet, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Juli.

• Auf den Industriesektor ‌entfallen in ⁠den USA rund zehn ⁠Prozent der Wirtschaftsleistung.

• Die US-Notenbank hat der Wirtschaft zuletzt ein solides Wachstum bescheinigt. Das Produktivitätswachstum sei stark und die Investitionen seien stabil.

(Büro Washingon, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus ⁠Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)