Proteste nach Tod von 37 Häftlingen in Nigeria

Minna, 18. ⁠Sep (Reuters) - Im westafrikanischen Nigeria sind nach Razzien gegen mutmaßlich illegale Goldbergwerke 37 Festgenommene im Gewahrsam einer paramilitärischen Sicherheitseinheit ums Leben gekommen. Dies bestätigten die Behörden am Freitag. Bereits am Donnerstag ‌nach Bekanntwerden der Todesfälle war es in Minna, der Hauptstadt des Bundesstaates Niger, deswegen zu Protesten gekommen. Wütende Jugendliche ⁠forderten Gerechtigkeit ⁠und beschädigten Fahrzeuge, wie Anwohner berichteten. Die Lage beruhigte sich am Freitag wieder, die Sicherheitskräfte zeigten jedoch starke Präsenz.

Zu den Festnahmen war es bei Razzien gegen mutmaßlich illegale Goldminen am 15. und 16. September im Gebiet Wushishi-Lukoto westlich ‌von Minna gekommen. Die paramilitärische Sicherheitsbehörde NSCDC ‌erklärte zunächst, ein Krankheitsausbruch könnte die Ursache für die Todesfälle unter ihrer Aufsicht sein. Später hieß es, die genaue Todesursache müsse ⁠erst durch medizinische Untersuchungen geklärt werden. Innenminister Olubunmi Tunji-Ojo suspendierte ‌den zuständigen NSCDC-Kommandanten des Bundesstaates ⁠bis zum Abschluss einer Untersuchung.

Angehörige erhoben schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Die Mutter eines Verstorbenen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, ihr Sohn sei in einer völlig überfüllten Zelle ‌festgehalten worden. Zudem sei Bestechungsgeld ⁠in Höhe von umgerechnet etwa ⁠65 Euro für seine Freilassung gefordert und die Übergabe von Lebensmitteln verweigert worden. Die NSCDC äußerte sich dazu zunächst nicht. Nigeria versucht seit Jahren, den weitverbreiteten illegalen Abbau von Rohstoffen einzudämmen. Der Regierung zufolge führt der unregulierte Bergbau zu schweren Umweltschäden und schmälert wichtige Staatseinnahmen.

(Bericht von Ibrahim Ndamitso und Ahmed Kingimi, geschrieben von Christian Götz, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)