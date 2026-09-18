Putin stellt russische Töchter von Nestlé und Auchan unter temporäre Verwaltung

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Moskau, ⁠17. Sep (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die ‌russischen Vermögenswerte des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé und ⁠des ⁠französischen Einzelhändlers Auchan per Dekret unter temporäre Verwaltung gestellt. Die russischen ‌Vermögenswerte der beiden ‌Konzerne seien an die L.E.V. Management ⁠zur vorübergehenden Verwaltung ‌übertragen worden, ⁠heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Erlass.

(Bericht von ‌Anton ⁠Kolodyazhnyy Geschrieben von ⁠Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik ⁠und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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