Putin stellt russische Töchter von Nestlé und Auchan unter temporäre Verwaltung
Reuters · Uhr
Moskau, 17. Sep (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die russischen Vermögenswerte des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé und des französischen Einzelhändlers Auchan per Dekret unter temporäre Verwaltung gestellt. Die russischen Vermögenswerte der beiden Konzerne seien an die L.E.V. Management zur vorübergehenden Verwaltung übertragen worden, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Erlass.
(Bericht von Anton Kolodyazhnyy Geschrieben von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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