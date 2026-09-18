Quantencomputing: Die nächsten Riesen-Gewinner?
Sind Quantencomputer der Schlüssel zur nächsten KI-Revolution und die Rettung für den Technologiestandort? Informatiker und Investor Thomas Rapold erklärt im Talk mit Richy Dittrich, welche Quanten-Aktien Potenzial haben, warum Software der Schlüssel ist und wo IBM, Nvidia oder Pure Plays stehen.
📈 Exklusive Artikel: Hier findest du den im Video angesprochenen Blogbeitrag: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/anlegerclub/finanzblogger-beitraege/
► Darum geht's im Video:
Quantencomputer versprechen exponentielle Rechenleistung für komplexe Logistik-, Energie- und Materialforschungsprobleme. Doch welche Unternehmen profitieren vom Quantensprung? Im Video beleuchten Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Thomas Rappold (divizend.com) die gesamte Wertschöpfungskette von Kryotechnik und Photonik bis hin zur Quanten-Software. Erfahre, warum Software-Plattformen hohe Margen versprechen und welche Chancen Quantencomputing-Aktien für Privatanleger bieten.
Timestamps:
00:00 ► Einleitung: Wunderwaffe Quantencomputer?
00:37 ► Grundlagen: Bits vs. Qubits erklärt
03:21 ► Wofür eignen sich Quantencomputer?
06:32 ► Infrastruktur: Kryo, Photonik & Chips
11:48 ► Pure Plays vs. Big Tech Investitionen
20:22 ► Quantum Computing as a Service
23:05 ► Die Software-Marge: Wie beim PC-Boom
30:47 ► Big Tech Check: Alphabet, IBM & Microsoft
37:13 ► Aquarius: Deutsches Quanten-Startup
49:45 ► Zusammenspiel: CPU, GPU und QPU (Nvidia)
54:48 ► Zertifikate & Anwendungsgetriebene Werte
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🕐 Das Video wurde am 18.09.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
Alphabet
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a
Amazon
WKN: 906866 | ISIN: US0231351067
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazon
Apple
WKN: 865985 | ISIN: US0378331005
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple
Aquarius Quantum Technologies
WKN: A409T9 | ISIN: DE000A409T90
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a409t9-aquarius-quantum-technologies
BASF
WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/basf11-basf
Dell Technologies
WKN: A2N6PJ | ISIN: US24703L2025
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2n6pj-dell-technologies
Deutsche Bank
WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/514000-deutsche-bank
E.ON
WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/enag99-eon
IBM
WKN: 851399 | ISIN: US4592001014
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/851399-ibm
Intel
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855681-intel
Microsoft
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft
Novo Nordisk
WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3eu6f-novo-nordisk
NVIDIA
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia
Palantir
WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qa4j-palantir
Rigetti Computing
WKN: A3CVB8 | ISIN: US76655K1034
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3cvb8-rigetti-computing
SAP
WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/716460-sap
SpaceX
WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a42d4f-spacex
Volkswagen
WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/766403-volkswagen
Vontobel
WKN: 603310 | ISIN: CH0012335540
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/603310-vontobel
#Quantencomputer #Quantencomputing #TechAktien
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