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Börse Stuttgart Commodities

Quantencomputing: Die nächsten Riesen-Gewinner?

Börse Stuttgart · Uhr
Thema: RüstungDividenden-AristokratenE-MobilitätInfrastrukturKI
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Sind Quantencomputer der Schlüssel zur nächsten KI-Revolution und die Rettung für den Technologiestandort? Informatiker und Investor Thomas Rapold erklärt im Talk mit Richy Dittrich, welche Quanten-Aktien Potenzial haben, warum Software der Schlüssel ist und wo IBM, Nvidia oder Pure Plays stehen.

📈 Exklusive Artikel: Hier findest du den im Video angesprochenen Blogbeitrag: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/anlegerclub/finanzblogger-beitraege/

► Darum geht's im Video:
Quantencomputer versprechen exponentielle Rechenleistung für komplexe Logistik-, Energie- und Materialforschungsprobleme. Doch welche Unternehmen profitieren vom Quantensprung? Im Video beleuchten Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Thomas Rappold (divizend.com) die gesamte Wertschöpfungskette von Kryotechnik und Photonik bis hin zur Quanten-Software. Erfahre, warum Software-Plattformen hohe Margen versprechen und welche Chancen Quantencomputing-Aktien für Privatanleger bieten.

Timestamps:
00:00 ► Einleitung: Wunderwaffe Quantencomputer?
00:37 ► Grundlagen: Bits vs. Qubits erklärt
03:21 ► Wofür eignen sich Quantencomputer?
06:32 ► Infrastruktur: Kryo, Photonik & Chips
11:48 ► Pure Plays vs. Big Tech Investitionen
20:22 ► Quantum Computing as a Service
23:05 ► Die Software-Marge: Wie beim PC-Boom
30:47 ► Big Tech Check: Alphabet, IBM & Microsoft
37:13 ► Aquarius: Deutsches Quanten-Startup
49:45 ► Zusammenspiel: CPU, GPU und QPU (Nvidia)
54:48 ► Zertifikate & Anwendungsgetriebene Werte

► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/

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🕐 Das Video wurde am 18.09.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

Im Video erwähnte Werte:
Alphabet
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a

Amazon
WKN: 906866 | ISIN: US0231351067
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazon

Apple
WKN: 865985 | ISIN: US0378331005
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple

Aquarius Quantum Technologies
WKN: A409T9 | ISIN: DE000A409T90
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a409t9-aquarius-quantum-technologies

BASF
WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/basf11-basf

Dell Technologies
WKN: A2N6PJ | ISIN: US24703L2025
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2n6pj-dell-technologies

Deutsche Bank
WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/514000-deutsche-bank

E.ON
WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/enag99-eon

IBM
WKN: 851399 | ISIN: US4592001014
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/851399-ibm

Intel
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855681-intel

Microsoft
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft

Novo Nordisk
WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3eu6f-novo-nordisk

NVIDIA
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia

Palantir
WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qa4j-palantir

Rigetti Computing
WKN: A3CVB8 | ISIN: US76655K1034
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3cvb8-rigetti-computing

SAP
WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/716460-sap

SpaceX
WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a42d4f-spacex

Volkswagen
WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/766403-volkswagen

Vontobel
WKN: 603310 | ISIN: CH0012335540
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/603310-vontobel

#Quantencomputer #Quantencomputing #TechAktien

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Dell
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Novo Nordisk (ADR)
Vontobel
Volkswagen (ADR)
ALPHABET INC. DL 50
ALPHABET INC. DL 50

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