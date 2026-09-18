Regierung will Entlastung bei Spritpreisen "schnellstmöglich" wirken lassen

Berlin, 18. ⁠Sep (Reuters) - Die Bundesregierung verspricht eine schnelle Entlastung der Bürger angesichts der hohen Spritpreise, will sich aber nicht festlegen, ab wann diese gelten soll. Das ‌Ziel sei, diese "natürlich schnellstmöglich zur Wirkung zu bringen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag ⁠in Berlin ⁠auf die Frage, ob die Entlastung schon am 1. Oktober gelten soll. Dies hänge davon ab, welches Paket geschnürt werde. Details auch über das mögliche Entlastungsvolumen nannte er nicht.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) ‌und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatten ‌baldige Hilfen angekündigt. Derzeit laufen nach Teilnehmerangaben Gespräche innerhalb der Regierung, aber auch mit den 16 Bundesländern ⁠und den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD. Als ‌denkbar gelte etwa ein Paket ⁠aus kurz- und langfristigen Maßnahmen, hieß es aus Bund und Ländern. Die Union hatte beispielsweise eine Senkung der Mehrwertsteuer oder der ‌Energiesteuer vorgeschlagen. Klingbeil dringt ⁠dagegen auf eine europäische Übergewinnsteuer, ⁠um die Gewinne der Mineralölkonzerne infolge der Preissteigerungen zu begrenzen. Man sei optimistisch, innerhalb der Regierung bald zu einer Einigung zu kommen, betonten der Regierungssprecher und ein Sprecher des Finanzministeriums. Alle Maßnahmen müssten aber auch gegenfinanziert sein.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)