ROUNDUP/Aktien New York: Kurse schwächeln nach starkem Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen sind nach dem starken Vortag am Freitag ein wenig unter Druck geraten. Die Renditen für US-Anleihen zogen wieder an und schmälerten das Interesse der Anleger an Aktien. Zudem stabilisierten sich die Ölpreise, deren deutlicher Rückgang die Kurse zuletzt gestützt hatte. Auch der große Verfallstermin an den Terminbörsen bremste die Risikobereitschaft.

Zuletzt sank der Dow Jones Industrial um 0,40 Prozent auf 51.571 Punkte. Angesichts der deutlichen Kursabschläge vor der gestrigen Erholung steuert der Leitindex auf einen Wochenverlust von 1,9 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,17 Prozent auf 7.624 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es nur um 0,02 Prozent auf 29.442 Punkte nach unten. Vor allem dank des starken Donnerstags zeichnet sich für die Woche ein Plus von knapp 0,3 Prozent ab.

Die US-Börsen hielten sich damit deutlich besser als die europäischen Aktienmärkte - dort steht ebenfalls der große Verfall auf der Agenda. Neben dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erlitt auch der Dax sichtbare Verluste. In Deutschland sorgen die anstehenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für politische Unsicherheit. Die Wahlergebnisse könnten die Bundesregierung und insbesondere die regierende Union von Bundeskanzler Friedrich Merz noch stärker unter Druck setzen.

Einmal mehr gefragt waren in New York die Aktien von Halbleiterunternehmen. Sandisk , Lam Research und Seagate Technology verzeichneten Kursgewinne von bis zu 5,7 Prozent. Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang, der im kommenden Jahr mit einer Verdopplung des Chipabsatzes rechnet, halfen der guten Branchenstimmung. Die Nvidia-Aktien selbst hinkten der guten Entwicklung mit einem knappen Minus aber weiter hinterher.

Die zuletzt schon erholten Krypo-Aktien wie Strategy und Coinbase zogen um weitere 11 beziehungsweise 10 Prozent an. Sie profitierten davon, dass die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für eine verlängerte Ausnahme gegeben hat, die den Handel mit tokenisierten Aktien erlaubt. Dabei handelt es sich um digitale Abbilder klassischer Wertpapiere auf einer Blockchain.

Dagegen büßten Netflix-Titel 4,4 Prozent ein. Analyst Seven Cahall von der Bank Wells Fargo stufte die Aktien wegen seiner Skepsis gegenüber der Content-Strategie des Streamingriesen ab. Er sieht die Gefahr, dass beliebte Eigenproduktionen verloren gehen, sollte Netflix in Konkurrenz zu Youtube zu einer umfassenderen Content-Plattform umgestaltet werden.

Im Stahlsektor ging es für Nucor und Steel Dynamics um 5,8 beziehungsweise 4,7 Prozent bergab. In beiden Fällen reagieren die Anleger enttäuscht auf die Zielsetzungen der Unternehmen für das dritte Quartal./gl/zb