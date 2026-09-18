Selenskyj gründet neues Regionalbündnis für Handel und Sicherheit

Danzig, 18. ⁠Sep (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag bei einem Gipfeltreffen im Westen der Ukraine ein neues regionales Bündnis aus acht Ländern der Karpatenregion ins Leben ‌gerufen. Die Kooperation zwischen Rumänien, Serbien, Polen, der Slowakei, Tschechien, Österreich, Ungarn und der Europäischen Union soll den ⁠Handel ⁠und die Sicherheitszusammenarbeit fördern. Selenskyj dankte den regionalen Verbündeten dafür, dass sie die Handels- und Transportwege seit dem russischen Einmarsch im Jahr 2022 offengehalten haben. An dem Gründungstreffen, das bis Sonntag dauern soll, nahmen ‌unter anderem der polnische Ministerpräsident Donald ‌Tusk, der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der rumänische Präsident Nicusor Dan teil.

Dies sei der Beginn einer Bewegung, die ⁠die beteiligten Staaten noch enger zusammenbringen und einen starken ‌Rahmen für die Zusammenarbeit auf ⁠EU-Ebene schaffen solle, erklärte Selenskyj im Messengerdienst Telegram. Er verwies dabei auf den Ausbau der Energie- und Logistikkooperation, den grenzüberschreitenden Handel sowie Sicherheitsaspekte. "Natürlich haben ‌Sicherheitsfragen derzeit und für ⁠die kommenden Jahre Priorität", sagte ⁠Selenskyj in einer Rede. Zu dem Forum wurden rund 550 Wirtschaftsvertreter erwartet. Es wird mit der Unterzeichnung von Investitions- und Handelsabkommen im Wert von einer Milliarde Euro gerechnet. Dies sei ein guter Anfang für Vereinbarungen in den Bereichen Energie, Logistik, Infrastruktur und branchenübergreifender Kooperation, sagte der Präsident in der im ⁠ukrainischen Fernsehen übertragenen Rede weiter.

(Bericht von Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)