Trading-Chance Albemarle: Kauf-Chance am Aufwärtstrend?

Was macht Albemarle?

Albemarle ist ein US-amerikanischer Spezial-Chemikalien-Konzern und gilt als einer der weltweit größten Anbieter von Lithium-Produkten für die Batterie-Industrie. Albemarle gehört zu den drei großen westlichen Lithium-Anbietern neben SQM und Arcadium und ist als integrierter Lithium-Anbieter von der Förderung bis zur Lithium-Chemikalie für Batteriezellen-Hersteller positioniert. Im Segment Energy Storage stellt Albemarle Lithium-Produkte für die Batterie-Industrie her, einschließlich Lithium-Karbonat und Lithium-Hydroxid für Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen, stationären Energiespeichern und Consumer-Elektronik, mit eigener Förderung in Chile (Salar de Atacama, eine der reichsten Lithium-Sole-Reserven), Australien (Greenbushes-Mine mit Joint-Venture-Partner Mineral Resources und chinesischem Tianqi) und ergänzenden Projekten. Albemarle hat in 2024-2025 deutliche Erlös- und Margen-Einbußen durch den Lithium-Preisverfall hinnehmen müssen. Im Segment Specialties stellt das Unternehmen Brom-Spezial-Chemikalien für Flammschutzmittel, Bohrschlamm-Additive und ergänzende Industrie-Anwendungen her. Im Segment Ketjen stellt Albemarle Katalysatoren für Raffinerien und Petrochemie her, einschließlich Fluid-Catalytic-Cracking-Katalysatoren. Die Ergebnisse hängen stark vom Lithium-Preis, dem Elektroauto-Hochlauf und vom Brom-Preis ab.

Good to know about: Albemarle

Als führender Global Player in der Spezialchemie blickt Albemarle auf eine lange Tradition zurück, die im späten 19. Jahrhundert in den USA als Papier- und Verpackungshersteller ihren Anfang nahm. Durch gezielte Umstrukturierungen, Abspaltungen und strategische Übernahmen – insbesondere den Kauf von Rockwood Holdings im Jahr 2015 – entwickelte sich das Chemieunternehmen zu einem Schlüsselakteur der modernen Elektromobilität.

Die größten Stärken liegen in den erstklassigen, kostengünstigen Rohstoffvorkommen, darunter die hochgradigen Lithium-Solelagerstätten in der chilenischen Atacama-Wüste sowie bedeutende Hartgestein-Minen in Australien. Diese Ressourcen bilden ein Fundament, das hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber schafft und eine außergewöhnliche vertikale Integration von der Förderung bis zur Raffinierung hochreiner Lithiumverbindungen ermöglicht.

In der globalen Marktpositionierung gilt der Konzern als weltweit größter Produzent von Lithium für Elektrofahrzeug-Batterien und Energiespeichersysteme. Neben dem Batteriegeschäft besetzt das Unternehmen führende Rollen in Nischenmärkten wie Brom-Spezialitäten für die Elektronikindustrie und Katalysatoren für die Erdölraffination. Im internationalen Wettbewerb steht das Unternehmen im direkten Austausch mit globalen Branchengrößen wie Chile Chemical and Mining Company (SQM), Ganfeng Lithium, Tianqi Lithium sowie Arcadium Lithium.

Die Börsenbewertung spiegelte in der Vergangenheit eine extreme Volatilität wider, die stark an die Entwicklungen des Lithium-Rohstoffpreises gekoppelt ist. Nach dem historischen Hype und dem darauffolgenden Einbruch der Lithiumpreise bewegt sich die Marktkapitalisierung des Konzerns im zweistelligen Milliardenbereich, wobei die Aktie von Investoren oft als ein zyklischer Hebel auf die globale Energiewende gehandelt wird.

Die Zukunftsaussichten bleiben langfristig positiv, da der weltweite Wandel hin zur Dekarbonisierung, die zunehmende Durchdringung des Marktes mit Elektrofahrzeugen und der massive Ausbau stationärer Energiespeicher die globale Nachfrage stetig antreiben. Strategische Investitionen in eigene Raffinerien und Recyclingtechnologien sollen diese Wachstumsfelder nachhaltig sichern.

Dennoch ist das Geschäftsmodell spürbaren Risiken ausgesetzt. Die extreme Abhängigkeit von den schwankenden Lithiumpreis-Notierungen sorgt für unbeständige Umsätze und Gewinne. Hinzu kommen geo- und geopolitische Gefahren wie die Verstaatlichungstendenzen von Rohstoffvorkommen in Südamerika, verschärfte Umweltauflagen bei der Wasser- und Extraktionsnutzung, drohende Überkapazitäten durch neue Marktteilnehmer sowie technologische Unsicherheiten rund um alternative Batteriechemien, die ohne Lithium auskommen könnten.

Schwäche als Chance

Nach einer gigantischen Rallye ab der Corona-Zeit gab die Aktie bis 2025 sämtliche Gewinne wieder ab. Auf Höhe des 2020er-Zwischentiefs startete dann eine Erholungs-Rallye, die von etwa 40 auf 200 US-Dollar führte. Doch zuletzt kamen die Papiere erneut unter Druck und der Kurs stürzte der langfristigen, flachen Aufwärtstrendlinie entgegen, die bei zirka 80 US-Dollar verläuft. Antizykliker können auf einen weiteren Sell-Off lauern und dann an besagter Trendlinie zuschlagen.

Langfristig sollten im Idealfall wieder Notierungen jenseits von 300 Dollar und mehr möglich sein, wenn der Supportbereich hält und die Aktie wieder Fahrt aufnimmt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Hier haben wir ausnahmsweise keine in einem intakten Aufwärtstrend befindliche Aktie, sondern eine Turnaround-Chance mit spekulativem Charakter. Die Ergebnisse des Unternehmens schwankten aus den im Artikel weiter oben benannten gründen stark. Und solche Unsicherheiten werden im Aktienkurs gnadenlos diskontiert. Für unsere spekulative Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Albemarle

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 50,084 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 115 USD entspricht das einem Hebel von 1,76. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG5C5J.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 220 und 330 USD

Unterstützungen: 40 und 80 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Albemarle

Basiswert Albemarle WKN UG5C5J ISIN DE000UG5C5J2 Basispreis 50,084 USD K.O.-Schwelle 50,084 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 1,76 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.