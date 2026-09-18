Trump verbietet CNN Zugang zum Weißen Haus
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump verbietet dem renommierten TV-Sender CNN ab sofort den Zugang zum Weißen Haus. Betroffen von dem Verbot seien auch der Sender MS NOW und das Newsportal "Politico", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump warf ihnen vor, Falschnachrichten zu verbreiten./rin/DP/nas
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