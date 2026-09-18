TUI-Aufsichtsratschef Zetsche legt im Februar Amt nieder
Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Der Touristikkonzern TUI bekommt einen neuen Aufsichtsratschef. Johan Lundgren wird nach der Hauptversammlung im Februar 2027 den Vorsitz des Aufsichtsrats von Dieter Zetsche übernehmen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Zetsche habe den Mitgliedern des Kontrollgremiums mitgeteilt, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen werde. Der frühere Chef des Autobauers Daimler (heute Mercedes-Benz) ist seit 2018 Mitglied des TUI-Aufsichtsrats und seit Mai 2019 dessen Vorsitzender.
Lundgren sitzt seit 2025 im Kontrollgremium des Reisekonzerns aus Hannover. Von 2017 bis Ende 2024 war er Chef des Billigfliegers EasyJet.
(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)