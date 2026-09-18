TUI-Aufsichtsratschef Zetsche legt im Februar Amt nieder

Frankfurt, ⁠18. Sep (Reuters) - Der Touristikkonzern TUI bekommt einen neuen Aufsichtsratschef. Johan Lundgren wird nach ‌der Hauptversammlung im Februar 2027 den Vorsitz des Aufsichtsrats von ⁠Dieter ⁠Zetsche übernehmen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Zetsche habe den Mitgliedern des Kontrollgremiums mitgeteilt, dass ‌er sich nicht ‌zur Wiederwahl stellen werde. Der frühere Chef des Autobauers ⁠Daimler (heute Mercedes-Benz) ist seit 2018 ‌Mitglied des ⁠TUI-Aufsichtsrats und seit Mai 2019 dessen Vorsitzender.

Lundgren sitzt seit 2025 im Kontrollgremium des ‌Reisekonzerns ⁠aus Hannover. Von 2017 ⁠bis Ende 2024 war er Chef des Billigfliegers EasyJet.

(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)