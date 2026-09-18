UBS: Scharfe Regulierung könnte Schweizer Hauptsitz gefährden

St.Gallen/Zürich, 17. Sep (Reuters) - ⁠Im Streit über schärfere Kapitalvorschriften bringt die Schweizer Großbank UBS einen möglichen Wegzug ins Spiel. "Unser oberstes Ziel ist ein Schweizer Kompromiss, der es uns ermöglicht, in der Schweiz zu bleiben, dort erfolgreich zu sein und einen Mehrwert für die Schweizer Wirtschaft zu schaffen, damit diese von uns profitiert", sagte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Donnerstag auf die Frage, ob der Konzern den Hauptsitz ‌ins Ausland verlegen könnte, falls die Regulierung in der Schweiz zu streng ausfiele. "Wenn wir jedoch in eine Situation geraten, in der wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, müssen wir uns darüber Gedanken machen."

Zuvor hatte die kleine Kammer (Ständerat) des Schweizer ⁠Parlaments eine eigentlich ⁠für den heutigen Donnerstag erwartete Abstimmung zu einer Verschärfung der Anforderungen aufgeschoben, weil sich viele Redner zu der Vorlage äußern wollten. In der Debatte im Berner Parlament erhielt neben einem für die UBS vorteilhaften Antrag auch ein deutlich teurerer Vorschlag viel Unterstützung. "Aus heutiger Sicht hoffe ich, dass der Ständerat einen guten Kompromiss findet, der es uns ermöglicht, zu bleiben", sagte Kelleher später auf einem Anlass des Schweizer Bankenverbandes in St. Gallen.

Die Schweizer Regierung (Bundesrat) will mit einem Maßnahmenpaket verhindern, ‌dass es nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023 und ‌deren anschließender Übernahme durch die UBS zu einer erneuten Banken-Schieflage kommt. Der Vorschlag des Bundesrates würde dem Vermögensverwaltungsriesen zusätzliche Kernkapitalanforderungen von rund 20 Milliarden Dollar aufbürden. Die UBS bekämpft den Vorstoß, weil sie so weniger Geld für Wachstum und Ausschüttungen an die Aktionäre ⁠zur Verfügung hätte.

"WIR KÖNNEN DAMIT LEBEN"

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht dabei der für die UBS gewichtigste Kostenblock, die Unterlegung der ‌ausländischen Tochtergesellschaften. Während die Regierung will, dass diese mit 100 ⁠Prozent hartem Eigenkapital unterlegt werden, überwies die Wirtschafts-Kommission des Ständerats Ende August einen deutlich sanfteren Gegenvorschlag, der 50 Prozent hartes Kernkapital und 50 Prozent sogenannte AT1-Anleihen vorsieht. AT1-Anleihen sind für die Bank wesentlich günstiger. "Es ging der Kommission darum, eine Balance zwischen dem legitimen Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und der ebenso legitimen Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes ‌zu finden", erklärte Kommissionspräsident Erich Ettlin. Kelleher sagte zum Vorschlag ⁠des Ausschusses: "Wir können damit leben, doch es kostet uns ⁠mehr. Wir werden mehr bezahlen, es muss jedoch verhältnismäßig und international abgestimmt sein."

Neben den Anträgen des Ausschusses und der Regierung machte sich Peter Hegglin, Ständerat der Partei Die Mitte, für eine dritte Variante stark; die UBS müsse die Auslandstöchter mit 90 Prozent Eigenkapital unterlegen. "Damit würden wir ein Signal für einen sicheren, einen vertrauenswürdigen Bankenplatz aussenden", erklärte er. Zu einer Abstimmung kam es aus Zeitgründen nicht. Dazu kommt es nun voraussichtlich am Mittwochmorgen, nachdem Finanzministerin Karin Keller-Sutter der Parlamentskammer ihren Standpunkt dargelegt hat.

Auch dann ist der parlamentarische Prozess noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich im Dezember nimmt sich die große Kammer (Nationalrat) des Themas an und kann dabei auch zu einer anderen Entscheidung gelangen als der Ständerat. ⁠Um ein Gesetz zu verabschieden, müssen sich beide Kammern auf einen Vorschlag einigen.

(Bericht von John Revill, Oliver Hirt und Dave Graham, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)