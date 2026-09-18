Ukraine erhält 3,3 Milliarden Euro für Raketen und Drohnen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU überweist der Ukraine weitere 3,3 Milliarden Euro für die Beschaffung von Drohnen und amerikanischen Patriot-Flugabwehrraketen. Das Geld stammt aus dem 90 Milliarden Euro schweren Hilfskredit für das von Russland angegriffene Land, wie die EU-Kommission mitteilte. "Europa wird der Ukraine auch weiterhin die Unterstützung zukommen lassen, die sie für die Verteidigung ihrer Bevölkerung und ihres Staatsgebietes benötigt", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Den Angaben zufolge ist es die vierte Auszahlung an die Ukraine aus dem Hilfskredit. Einschließlich der jetzt bereitgestellten Milliarden wurden in diesem Jahr bereits knapp 15 Milliarden Euro an das Land ausgezahlt. Der Ukraine-Hilfskredit umfasst 30 Milliarden Euro für Haushaltshilfen und 60 Milliarden Euro für den Verteidigungsbereich im Zeitraum zwischen 2026 und 2027./jeb/DP/stw