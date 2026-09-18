USA: Industrieproduktion stagniert im August

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im August stagniert. Die Produktion verharrte im Vergleich zum Vormonat, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Juli war die Produktion noch um 0,2 Prozent gestiegen.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen verharrte im August bei 76,3 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 76,4 Prozent erwartet./jsl/nas

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