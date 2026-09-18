Volkswagen kappt Prognose - Aktie fällt

Berlin, ⁠18. Sep (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen kappt wegen der anhaltenden Marktschwäche in China, der steigenden Nachfrage nach ‌Elektroautos, einer Milliardenabschreibung auf die Sportwagentochter Porsche und der Kosten für den ⁠Konzernumbau ⁠seine Prognose für das laufende Jahr. Bei der Umsatzrendite traut sich der Konzern aus Wolfsburg nun nur noch ein Prozent statt ‌der bislang vorhergesagten 4,0 ‌bis 5,5 Prozent zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die ⁠Aktien gaben im späten Freitagshandel um ‌6,4 Prozent nach ⁠und waren damit größter Verlierer im Dax.

Auch die Eigentümerholding Porsche SE schraubte ihre Prognose herunter ‌und rechnet ⁠nun mit einem Konzernergebnis ⁠zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro. Das sind jeweils zwei Milliarden Euro weniger als bislang angenommen.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)