Warren Buffett räumt weiteres Amt bei Berkshire Hathaway

Die Investorenlegende Warren Buffett räumt den letzten offiziellen Posten bei seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Wie US-Finanzmedien am Freitag unter Verweis auf einen Brief an die Aktionäre berichteten, tritt Buffett mit sofortiger Wirkung als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück und wird fortan nur noch "eremitierter Verwaltungsrat" sein. Buffetts Sohn Howard folgt dem 96-Jährigen indes auf dem Posten nach.

"Für Warrens Einfluss auf Berkshire und seine Eigner gibt es in der Geschichte der US-Wirtschaft keinen Vergleich. Die Kultur und die Werte, die Warren aufgebaut und gepflegt hat, werden im Herzen Berkshires verbleiben, mit Howard als Hüter", kommentierte Greg Abel, der Buffett in diesem Jahr als Chef des Konglomerats folgte.

Anders als in Deutschland gibt es bei US-Unternehmen oft nur ein Vorsitzgremium, meist nur "Board" genannt. Darin versammeln sich Verwaltungsräte, die zum Teil wie ein Aufsichtsrat agieren, aber auch operativ als sogenannte "Executives" tätig sind. Buffett besetzte als Chef von Berkshire also mehrere Ämter. Operativ gab Buffett die Führung schon zum Jahreswechsel an Greg Abel ab.

Buffett kaufte sich in den 1960ern bei Berkshire ein, und baute als Geschäftsführer den kriselnden Textilhersteller zu einem gigantischen Investmentkonzern um, mit einem Marktwert von knapp 1,1 Billionen US-Dollar. Buffett ist für seinen geduldigen Investmentstil bekannt und gilt als bekanntester und erfolgreichster Vertreter der Value-Investing-Strategie.