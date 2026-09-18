Weiter Beratungen über Entlastung bei Spritpreisen

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Tanken immer teurer

Dublin (dpa) - In der Bundesregierung laufen weiter Beratungen über Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. «Wir suchen jetzt gerade nach Lösungen», sagte Finanzminister Lars Klingbeil vor einem Treffen europäischer Finanzminister in Dublin. «Ich will jetzt ein klares, schnelles Signal an den Zapfsäulen», betonte der SPD-Politiker. «Daran arbeiten wir und ich bin auch guter Dinge, dass wir das jetzt sehr zügig hinbekommen.»

Klingbeil hat sich bisher vor allem für einen Preisdeckel und eine europäische Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne ausgesprochen. Das wird in der Union abgelehnt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) plädiert dagegen für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel von 19 auf 7 Prozent.

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