WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 1. Oktober

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken TERMINE KONJUNKTUR 01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26 10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26 11:00 EUR: Bauproduktion 7/26 15:15 USA: Industrieproduktion 8/26 16:00 USA: Frühindikator 8/26 JPN: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DNK: Novo Nordisk, Kapitalmarkttag 10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26 12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update 08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26 08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26 10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26 11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26 16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26 16:00 USA: Richmond-Herstellerindex SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen 10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen 19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition USA: McDonald's, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke 12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.) DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.) DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen DEU: Verbio, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26 09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26 10:00 DEU: Ifo-Index 9/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26 15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26 16:00 USA: Neubauverkäufe 17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie USA: Baugenehmigungen SONSTIGE TERMINE 10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie 11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren 12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.) 18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26 08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert) 09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert) 10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26 17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 CHE: Roche, Pharma Day 15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung FRA: Totalenergies, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels» EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen. EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN CHN: BYD, außerordentliche Hauptversammlung DEU: BMW, Capital Markets Day GBR: British American Tobacco (BAT), Capital Markets Dax FRA: General Mills, Hauptversammlung USA: Carnival, Q3-Zahlen USA: General Mills, Hauptversammlung USA: Jefferies, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 10:00 ITA: Industrieumsatz 7/26 10:30 GBR: Konsumentenkredite 8/26 10:30 GBR: Geldmenge M4 8/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 9/26 11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/26 16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26 16:00 USA: JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen Der Bundesgerichtshof verhandelt über vier Verfahren, in denen es um die Lieferung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie geht. 11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner 13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.) 14:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu Auswirkungen des digitalen Omnibus auf die europäische Digitalregulierung von Weizenbaum-Institut und Bertelsmann Stiftung, unter dem Titel «Nach dem digitalen Omnibus: Was bleibt, was verändert sich, wie geht es weiter?» 17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?» CHE: WEF-Bericht über globale Geschlechterkluft. Die Stiftung Weltwirtschaftsforum schaut jedes Jahr, wie es um die Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit bestellt ist. DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung Wissenschaft und Finanzaufsicht beschäftigen sich mit der künftigen Entwicklung der weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions - LSIs) in Deutschland. DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.) DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei» --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day 22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag) FRA: Air Liquide, Hauptversammlung FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Totalenergies, Hauptversammlung GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag) USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26 03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26 03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26 08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26 11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung) 14:30 USA: Handelsbilanz 8/26 14:30 USA: Konsumausgaben 8/26 14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26 14:30 USA: Private Einkommen 8/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI SONSTIGE TERMINE DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.) DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels» --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:15 DEU: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen 22:00 USA: Nike, Q1-Zahlen CHE: Sika AG, Investor Day DEU: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM) GBR: Accenture, Q4-Zahlen SWE: SKF, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan-Bericht 02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/26 16:00 USA: ISM-Index 9/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon Prime ---------------------------------------------------------------------------------------

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