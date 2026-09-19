Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streit

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON/KOPENHAGEN/NUUK (dpa-AFX) - Die USA, Dänemark und Grönland haben im Streit um die Arktisinsel einen Durchbruch verkündet. In der kommenden Woche werde voraussichtlich ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, teilten die Regierungen von Dänemark und Grönland mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf der Plattform Truth Social von einem bereits besiegelten Deal zu Grönland geschrieben./jcf/DP/zb

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