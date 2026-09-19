So mau laufen die Aktienkäufe der Trump-Regierung

Er ist zwar jetzt der wohl wichtigste Politiker auf dem Globus, doch offenbar will Donald Trump einfach weiter auch Investor sein. Das jedenfalls möchte man meinen, wenn man auf die jüngsten Beteiligungen der US-Regierung blickt.

Ob Seltene Erden, Halbleiter, Raketen oder Quantencomputer: In vielen Branchen sind die USA unter Trumps Ägide zum Aktionär geworden, teilweise über mehrere Konzerne hinweg. Allerdings ist die Bilanz durchmischt. Trumps Investments nachzumachen jedenfalls hätte sich bisher nicht gelohnt.

Intel hat sich gelohnt - der Rest weniger

Darauf aufmerksam machte jüngst eine Auswertung von „Yahoo Finance“. Eindeutiges Urteil: Die Aktienkurse der Firmen, die einen Deal mit der Trump-Regierung eingingen, stiegen in den Tagen nach der offiziellen Ankündigung deutlich an, worauf meistens volatile Phasen folgten. Nach wenigen Wochen – teilweise nur Tagen – gingen die Gewinne dann größtenteils wieder verloren.

Trump selbst betont natürlich gerne nur die Erfolge, allen voran die US-Beteiligung am Halbleiter-Hersteller Intel. Selbiger blieb lange hinter anderen KI-Profiteuren zurück, galt vor dem Boom um Halbleiter gar als Pleitekandidat.

Während der Aktienkurs von Nivida 2024 und 2025 kein Halten kannte, dümpelte Intel bis zum Einstieg der Trump-Regierung im August des Vorjahres vor sich hin. Danach strebte der Kurs von gerade mal knapp 25 bis auf 142 Dollar hoch. Doch diese Erfolgsstory wiederholte sich bei anderen Aktien im Trump-Portfolio nicht.

„Yahoo Finance“ verweist etwa auf USA Rare Earth. Der Kurs des Bergbaukonzerns, der auf Seltene Erden spezialisiert ist, stieg in fünf Handelstagen um 80 Prozent, als die Regierung ihren Einstieg bekannt gab. Diese Zuwächse lösten sich innerhalb weniger Wochen wieder auf. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 15,63 US-Dollar, und damit deutlicher unter den Kursen von 30 Dollar, die im Zuge des Deals erreicht wurden.

Ähnlich sieht es bei folgenden, beispielhaften Firmen aus: Lithium Americas, Globalfoundries und Rigetti. Die Grafik oben zeigt zwar, dass manche Aktien nach dem Einstieg der Regierung (graue Linie) ein erhöhte Niveau erreicht und zum Teil halten konnten. Allerdings ist das nur der kurzfristige Verlauf. Längerfristig sieht es weniger gut aus, wie folgende Grafik zeigt.

Neben Intel steht eigentlich nur noch MP Materials, eine der ersten Firmen, mit der Trumps Verteidigungsministerium einen Deal schloss, noch halbwegs gut da. Die übrigen Kurse verloren nach anfänglichen Gewinnen wieder. Ein simples Index-Investment in den S&P 500 hätte sich in den vergangenen zwölf Monaten eher gelohnt.

Wie „Yahoo Finance“ auswertete, handelten die Aktien von 14 der 17 öffentlich gehandelten Unternehmen, die einen Deal eingingen, zuletzt niedriger als zum Schluss des ersten Handelstags nach Bekanntgabe der Deals.

Wer die US-Regierung nachahmt, geht große Risiken ein

Kritik am Vorgehen gibt es auch von der Denkfabrik Cato Institute, das die entsprechenden Beteiligungen dokumentiert hat. Dort wird jedoch eher moniert, dass es ausgerechnet unter einer republikanischen Regierung zu derart vielen Regierungsbeteiligungen kommt.

Zugegeben: Obwohl Trump behauptet, er könne mit den Beteiligungen Milliarden für die US-Steuerzahler erwirtschaften, sind Kurszuwächse vermutlich nicht das wirkliche Ziel der meisten Beteiligungen. Vielmehr dürfte es gerade MP Materials oder Lithium Americas eher um das Sichern strategischer Rohstoffe gehen.

Das ist kein Argument, es der Trump-Regierung gleichzutun. Die Kursverläufe zeigen, dass hier höchstens kurzfristige Trader Gewinne abstauben können – wenn ihr Timing stimmt. Längerfristig brachte der Regierungseinstieg den meisten Aktien gar nichts.