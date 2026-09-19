Wieso der Bitcoinkurs den neuen Rückschlägen trotzt

Der Bitcoinkurs hat in dieser Woche gleich zwei Rückschläge erstaunlich gut weggesteckt. Im US-Senat scheiterte der Clarity Act zunächst an einer wichtigen Verfahrenshürde. Gleichzeitig hat die US-Notenbank Federal Reserve erstmals seit 2023 wieder den Leitzins angehoben.

Eigentlich zwei Nachrichten, die Anleger bei einem ohnehin angeschlagenen Kryptomarkt nervös machen könnten. Doch der Bitcoinkurs hat bislang erstaunlich unaufgeregt reagiert. Doch der Kurs hat am Freitag sogar wieder dynamisch die Marke von 80.000 Dollar nach oben durchbrochen.

Die Unterstützung bestehend aus der Zone wischen 76.000 und 73.000 Dollar bleibt weiterhin gültig. Darunter folgt der 200-Tage-Trend als entscheidende weitere Unterstützung, die zuletzt zurückerobert werden konnte.

Die Fed ist restriktiver als gedacht

Vor allem die Entscheidung der Federal Reserve hat es in sich. Die Zinserhöhung selbst war weitgehend erwartet worden. Deutlich wichtiger war deshalb das Signal für die kommenden Monate: Die Fed scheint bereit, die Geldpolitik länger restriktiv zu halten als bislang angenommen.

Der Median der neuen Projektionen sieht den Leitzins sowohl Ende 2026 als auch Ende 2027 bei 4,1 Prozent. Noch im Juni lagen die Prognosen für 2026 bei 3,8 Prozent und für 2027 sogar bei 3,6 Prozent. Zudem rechnen 16 von 19 Mitgliedern des Offenmarktausschusses in diesem Jahr mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung.

Das große Dilemma der Fed

Für Bitcoin und andere Risk-on-Assets ist das zunächst keine gute Nachricht. Hohe Zinsen machen sichere Anlagen attraktiver, verteuern Kredite und drücken auf die Bewertungen von Aktien und anderen risikoreichen Assets. Gleichzeitig zieht eine restriktive Federal Reserve Kapital in den Dollar und verschärft damit potenziell die finanziellen Bedingungen weltweit.

Doch genau hier beginnt das eigentliche Problem. Die Fed muss die Inflation bekämpfen. Gleichzeitig brauchen die hoch verschuldeten USA langfristig eigentlich niedrigere Finanzierungskosten. Je länger die Renditen am Anleihemarkt hoch bleiben, desto stärker steigt deshalb der Druck auf Staaten, Unternehmen und Immobilienfinanzierer.

Ein Renditeniveau von rund fünf Prozent muss dabei nicht unmittelbar eine Finanzkrise auslösen. Die eigentliche Gefahr entsteht mit Verzögerung.

Viele Unternehmen nutzten die Nullzinsjahre, um sich langfristig zu zwei oder drei Prozent zu verschulden. Sobald diese Schulden auslaufen, müssen sie zu den heutigen Konditionen refinanziert werden – teilweise zu sechs, sieben oder sogar acht Prozent. Die sogenannte „Maturity Wall“ wurde dadurch zwar nach hinten verschoben. Verschwunden ist sie aber nicht.

Besonders bei High Yields werden die Zinsen zu spüren sein

Besonders anfällig sind hoch verschuldete Unternehmen, Leveraged Loans, High-Yield-Anleihen, Private Credit und Teile des Gewerbeimmobilienmarktes. Bleiben die Renditen nur kurz über fünf Prozent, dürfte das für das Finanzsystem verkraftbar sein.

Halten sie sich dort jedoch über mehrere Quartale, dürfte immer mehr Stress sichtbar werden. Und genau deshalb ist nicht nur die Höhe der Zinsen entscheidend, sondern vor allem ihre Dauer.

Damit steckt Bitcoin momentan in einer Art makroökonomischem Limbus. Auf der einen Seite ist eine restriktive Geldpolitik eindeutig Gegenwind. Sollten die Renditen weiter steigen und der Dollar stärker werden, wäre eine erneute Korrektur bei Bitcoin alles andere als überraschend. Ein erneuter Test des langfristig wichtigen 200-Tage-Trends erscheint deshalb durchaus plausibel.

Auf der anderen Seite verschärfen hohe Zinsen genau jene strukturellen Probleme, die den langfristigen Investment-Case für Bitcoin stärken können. Denn irgendwann stellt sich die Frage: Was passiert, wenn der Druck im Finanzsystem zu groß wird?

Es entsteht ein paradoxes Szenario

Sollten sich Kreditausfälle häufen, Liquiditätsprobleme auftreten oder einzelne Bereiche des Finanzsystems ernsthaft ins Wanken geraten, steigt der Druck auf Notenbank und Politik, gegenzusteuern. Das könnten zunächst Liquiditätsmaßnahmen sein, später möglicherweise wieder Zinssenkungen oder andere Formen monetärer Unterstützung.

Damit entsteht ein paradoxes Szenario: Je länger die Fed die Zinsen hochhalten muss, desto größer wird womöglich die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann umso stärker reagieren muss.

Aufgrund dieser Dynamik rückt der Debasement-Trade wieder zunehmend in den Fokus: Wenn Anleger das Vertrauen verlieren, dass hohe Staatsschulden und steigende Zinskosten dauerhaft ohne eine Entwertung des Geldes bewältigt werden können, gewinnen knappe Vermögenswerte an Attraktivität. Der Goldpreis profitiert bereits seit einiger Zeit von dieser Entwicklung. Auch Bitcoin könnte sich als monetäre Absicherung in diesem Narrativ etablieren.

Der Bitcoin-Chart muss jetzt die Antwort liefern

Das bedeutet allerdings nicht, dass Bitcoin ab sofort zwangsläufig steigen muss. Im Gegenteil: Kurzfristig bleibt das Umfeld fragil.

Entscheidend wird, wie Bitcoin auf die nächste größere Korrektur reagiert. Ein kurzfristiger Rückfall unter den 200-Tage-Trend wäre noch kein Beinbruch. Problematischer würde es, wenn Bitcoin mehrere Wochen deutlich darunter schließt und die langfristige Marktstruktur erneut kippt. Kann diese Zone dagegen als Unterstützung verteidigt werden, würde das Marktbild deutlich interessanter.

Dann könnte ausgerechnet das derzeit schwierige Zinsumfeld zum Ausgangspunkt für die nächste Phase des Debasement-Trades werden. Denn hohe Renditen sind kurzfristig Gift für Bitcoin – langfristig erhöhen sie aber zugleich den Druck auf ein Finanzsystem, das ohnehin auf historisch hohen Schuldenbergen sitzt.

Bitcoin steckt deshalb momentan zwischen zwei Welten: zu hohe Zinsen für einen klassischen Risk-on-Bullenmarkt. Aber zugleich immer größere strukturelle Probleme, die das Argument für einen knappen, nicht beliebig vermehrbaren Vermögenswert stärken.

Denken Sie langfristig!