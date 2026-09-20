AfD-Chefin Weidel: 'Haben die CDU als Volkspartei verdrängt'

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BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chefin Alice Weidel sieht ihre Partei zunehmend breit in der Gesellschaft verankert. "Wir haben die CDU als Volkspartei verdrängt", sagte sie im ZDF nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. "Wir haben unseren Wählern sehr viel anzubieten, und zwar den politischen Wechsel in diesem Land", sagte Weidel.

Zugleich forderte sie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, Konsequenzen aus den Wahlergebnissen der Union zu ziehen. "Wenn die CDU in Mecklenburg-Vorpommern an der Fünf-Prozent-Hürde irgendwie vorbeischrammt und sehr schwache Ergebnisse einfährt, dann muss der Kanzler Konsequenzen ziehen", sagte sie.

Weidel kritisierte zugleich, dass wichtige Reformen seit anderthalb Jahren lediglich angekündigt würden. "Man kann nicht einfach ankündigen, sondern man muss es einfach tun", sagte Weidel./lea/DP/zb

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