ARD-Hochrechnung: BSW nicht im Berliner Abgeordnetenhaus

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Das BSW muss weiter um seinen Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus bangen. Einer neuen Hochrechnung der ARD von 21.25 Uhr zufolge würde die Partei die Fünf-Prozent-Hürde mit 4,8 Prozent verpassen. Eine ZDF-Hochrechnung von 21.08 Uhr sieht das BSW mit 5,0 Prozent dagegen knapp im Parlament. Sollte das BSW nicht einziehen, hätte ein CDU-geführtes Bündnis mit SPD und Grünen laut der ARD-Hochrechnung rechnerisch eine Mehrheit.

Die Linke ist bei der Wahl nach den Hochrechnungen mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Die CDU rutschte auf Platz zwei ab. Rechnerisch ohne Probleme möglich wäre den Zahlen beider Hochrechnungen zufolge ein rot-grün-rotes Bündnis, von den Grünen gab es dazu bereits positive Signale./csd/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Wahl zum Abgeordneten-Haus am Sonntag
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' seingestern, 05:52 Uhr · dpa-AFX
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein
Arktisinsel
Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streitgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Fehlendes Brems-Pedal
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor17. Sept. · dpa-AFX
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor
Laut informierten Personen
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben17. Sept. · dpa-AFX
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichenheute, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativeheute, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen