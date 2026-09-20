ARD-Hochrechnung: CDU fällt in MV unter 5,0 Prozent

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die CDU ist in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in einer Hochrechnung unter fünf Prozent gerutscht. Die ARD (21.47 Uhr) sieht die Partei nun bei 4,9 Prozent, in der letzten ZDF-Hochrechnung (21.45 Uhr) steht die Partei bei 5,0 Prozent. In der Geschichte der Bundesrepublik ist die CDU bisher bei Landtagswahlen noch nie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, die den Einzug ins Parlament sicherstellt./mi/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Arktisinsel
Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streitgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
"Sehr hohe Zölle gegen Europa"
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada17. Sept. · dpa-AFX
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichenheute, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativeheute, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen