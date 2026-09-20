Berliner Grüne wollen Koalition mit Linken und SPD
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen streben nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus eine rot-grün-rote Koalition an. "Wir wollen jetzt Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit SPD und Linken ein progressives Bündnis für Berlin schmieden", erklärten die beiden Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai./kr/DP/zb
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