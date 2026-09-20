Manchmal reicht ein einziger Wert, um eine ganze Stimmungslage zu erklären. Diesmal ist es die Cash-Quote der institutionellen Investoren in der globalen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Sie sprang im September von 3,5 auf 3,9 Prozent – der stärkste monatliche Anstieg seit März. Hier zeigt sich: Die Euphorie am Akitenmarkt kühlt ab.

Die Bank of America hat auch im September wieder rund 190 globale Fondsmanager befragt, die zusammen mehr als 500 Milliarden Dollar verwalten. Der breiteste Stimmungsindikator, der Cash, Wachstumserwartungen und Aktienquote bündelt, fiel von 8,0 auf 7,0 Punkte.

Was mich dabei stutzig macht: Die Fundamentaldaten tragen die Rally weiterhin, denn 55 Prozent erwarten eine „No Landing"-Konjunktur – also einfach eine Fortsetzung der aktuellen Konjunkturlage.

Auf dieser Basis gilt zweistelliges Gewinnwachstum inzwischen fast als Konsens. Aber ein Rekordwert von netto 33 Prozent sagt gleichzeitig: Die Unternehmen investieren zu viel. Wachstum ja – aber ohne Kostendisziplin. Genau das ist die Sollbruchstelle.

Wo liegt aktuell das größte Risiko? Nicht mehr in der KI-Blase – die ist als Top-Sorge von 32 auf 28 Prozent zurückgefallen. Eine ungeordnete Zinswende am Anleihemarkt ist mit 33 Prozent Nennungen das größte Risiko.

Und als größte Quelle eines möglichen Kreditereignisses nennen 42 Prozent die schuldenfinanzierten Rechenzentrums-Investitionen der US-Tech-Konzerne. Die Story bleibt: Der KI-Boom wird auf Pump gebaut. Wer das feiert, sollte auch die Kehrseite kennen.

Investoren gehen in Banken und Gesundheitswerte

Auf Branchenebene zeigt sich eine handfeste Rotation. Banken stehen so hoch gewichtet wie seit November 2025 nicht mehr, Gesundheitswerte sind die am stärksten übergewichtete Branche überhaupt. Gleichzeitig legen auch Industriewerte zu. Konsumgüter-Aktien und Immobilien fliegen aus den Portfolios.

Der meistgehandelte Trade bleibt „Long globale Halbleiter", auch wenn er etwas weniger deutlich ist als im August. Und Europa? Kippte von einer leichten Übergewichtung zurück ins Minus – trotz des enormen Bewertungsabschlags gegenüber den USA. Großbritannien ist so unterinvestiert wie fast nie zuvor.

Ein Wert lohnt trotzdem besondere Aufmerksamkeit: Netto 79 Prozent der Fondsmanager erwarten, dass Qualitätsaktien schwächere Werte in den kommenden zwölf Monaten outperformen – der höchste Zustimmungswert der gesamten Umfrage. Selbst die Profis, die gerade den Halbleiter-Hype mitreiten, wetten im Kern auf Substanz statt auf Story. Genau hier lohnt es sich genauer hinzuschauen.

Was bedeutet das für Anleger?

Erstens: Weniger Euphorie ist kein Alarmsignal, sondern gesund. Cashpositionen zwischen vier und fünf Prozent gelten bei den Profis selbst als neutrale Zone – dort steigt man eher wieder ein, als dass man verkauft.

Plus Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011 Drei Gründe für den Anleihe-Crash 19.08.2026 · 12:05 Uhr · onvista

Zweitens: Die Risikoliste hat sich verschoben, nicht verkürzt. Anleihen statt KI-Blase – das sollte jeder auf dem Schirm haben, der glaubt, das einzige Risiko heiße Nasdaq.

Drittens: Rotation schlägt Timing. Banken, Gesundheit und Industrie gewinnen Vertrauen, Konsumgüter und Immobilien verlieren es. Wer selektiv bleibt, profitiert von genau diesen Verschiebungen – unabhängig davon, wohin der Gesamtmarkt als Nächstes tendiert.

Die Party ist nicht vorbei. Aber die Gäste zählen jetzt genauer, wie viele Gläser sie schon hatten.

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