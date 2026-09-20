Bürgermeister Mamdani will Trump in New York treffen

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NEW YORK (dpa-AFX) - New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani will US-Präsident Donald Trump zu einem Gespräch in New York empfangen. Das Treffen soll am Montag im Amtssitz des Bürgermeisters, Gracie Mansion auf der Upper East Side in Manhattan, stattfinden, wie Mamdanis Büro mitteilte.

Bei dem Gespräch soll es demnach um Themen gehen, die die Stadt New York und ihre Einwohner betreffen. Weitere Einzelheiten zu den geplanten Inhalten nannte das Büro zunächst nicht. Es wäre das dritte persönliche Treffen der beiden Amtsträger. Bisher hatten Treffen immer im Weißen Haus in Washington stattgefunden.

Die beiden trennen erhebliche politische Differenzen. Mamdani hatte etwa gedroht, Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei seinem Besuch in New York auf der Grundlage eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs festnehmen lassen zu wollen. Später hatte er eingeräumt, dazu nicht befugt zu sein. Trump stellte sich in dem Zusammenhang entschieden hinter Netanjahu, der am Mittwoch nach New York zur UN-Generaldebatte anreisen will. Gegen den Besuch wird großer Protest erwartet. Zu Protesten hatte auch Mamdani selbst aufgerufen.

Trump hat den linken Demokraten Mamdani mehrfach als "Kommunisten" bezeichnet und damit gedroht, Bundesmittel für die Stadt New York einzubehalten, auf die die Metropole angewiesen ist. Mamdani ging seinerseits den US-Präsidenten im Wahlkampf hart an. Vergangene Treffen verliefen jedoch ohne größere öffentliche Auseinandersetzungen./apo/DP/zb

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