CDU-Landeschef Peters zu Wahl in MV: Sehr, sehr schwere Stunde

dpa-AFX · Uhr
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SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach den ersten Zahlen zum Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat sich CDU-Landeschef Daniel Peters überzeugt gezeigt, dass seine Partei auch im neuen Landtag eine Rolle spielen werde. "Dieses Land braucht die CDU", sagte er vor Anhängern seiner Partei in Schwerin.

Er sei stolz auf die Wahlkämpfer, die sich unter miserablen Rahmenbedingungen für die CDU eingesetzt hätten. "Deswegen gilt euch unser Dank in dieser sehr, sehr schweren Stunde." Peters sagte weiter: "Wir führen hier einen Überlebenskampf und deshalb wird das hier ein sehr langer Wahlabend."

Zuvor hatte Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz in einer Ansprache gesagt: "Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster." Die CDU habe gekämpft, sei am Ende aber in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD zerrieben worden.

Nach der Merz-Rede gab es auf der CDU-Wahlparty in Schwerin erst mehrere Sekunden Stille, dann folgte sehr verhaltener und kurzer Applaus./bsp/DP/zb

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