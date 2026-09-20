CDU-Spitzenkandidat: 'Für die Ausgangslage ganz ordentlich'

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers sieht im Abschneiden seiner Partei bei der Abgeordnetenhauswahl ein durchwachsenes Ergebnis. "Wir haben für die Ausgangslage ein ganz ordentliches Ergebnis erzielt", sagte Evers am Abend vor Parteimitgliedern. Mit Blick auf den Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl 2023 sagte Evers: "Wir haben heute deutlich verloren. Das ist kein Grund zur Freude." Evers stellte aber auch den Einsatz der CDU-Mitglieder im Wahlkampf heraus: "Wir haben gegen den Abwärtstrend zugelegt. Ein wilder Ritt liegt hinter uns", sagte Evers, der mit der CDU laut Hochrechnungen mit deutlichem Abstand zur Linken auf Platz zwei landete./uk/DP/zb

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