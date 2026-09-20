Chrupalla sieht Regierungsauftrag für AfD in MV

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BERLIN/SCHWERIN (dpa-AFX) - Mit Begeisterung hat AfD-Chef Tino Chrupalla das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kommentiert. Dies sei ein "sensationelles Ergebnis", sagte der Co-Parteivorsitzende der AfD nach der Veröffentlichung der Prognosen von ARD und ZDF, die seine Partei bei 37 bis 38 Prozent sehen und damit knapp vor der SPD. Die Wähler hätten der AfD "ganz klar den Regierungsauftrag" gegeben. Er hoffe zudem auf einen Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach den Verlusten seiner Partei in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Das wäre für Deutschland "eine Erleichterung", sagte er./abc/DP/zb

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