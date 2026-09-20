Eralp: Ab heute verändern wir gemeinsam Berlin

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat sich bei ihren Anhängern für ihr Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin bedankt. "Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen daraus einen besseren Ort", sagte Eralp bei der Wahlparty ihrer Partei. "In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen und dieses Signal geht raus in die Welt."

Eralp bedankte sich bei den 19.000 Mitgliedern ihrer Partei in Berlin und bei den "vielen, vielen anderne Menschen, die uns unterstützt haben, weil sie Hoffnung auf ein besseres, ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen in Würde leben kommen, hatten".

Die Linke erreichte bei der Wahl in Berlin laut den Prognosen von ARD und ZDF bei 24,5 bis 26 Prozent./nif/DP/zb

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