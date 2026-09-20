Eralp: Ich will Berlins Regierende Bürgermeisterin werden

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat betont, dass sie mit dem Ergebnis ihrer Partei bei der Abgeordnetenhauswahl nun Berlins Regierende Bürgermeisterin werden will. "Ich will Regierende Bürgermeisterin für Berlin werden, damit die Menschen in unserer Stadt wieder ein besseres Leben haben. Vor allem die Menschen, die jeden Tag hier unsere Stadt mit am Laufen halten", sagte Eralp in der ARD. "Wir haben die Wahl, unser Programm, unsere Inhalte haben die Wahl gewonnen."

Ein wichtiger Teil ihres Programms war die Forderung nach einer Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen. "Ich habe immer gesagt, wir arbeiten ab Tag eins an der Vergesellschaftung", sagte Eralp. "Wir müssen vergesellschaften, den Volksentscheid umsetzen und Spekulationen aus Berlin verdrängen." Es brauche endlich einen Politikwechsel. Sie werde mit dieser Forderung in die Gespräche mit anderen Parteien für eine Koalition gehen./nif/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Arktisinsel
Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streitgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
"Sehr hohe Zölle gegen Europa"
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada17. Sept. · dpa-AFX
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativeheute, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Plus
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntest17. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen