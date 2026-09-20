Großer Applaus und Konfetti bei den Linken in Berlin

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BERLIN (dpa-AFX) - Mit großem Jubel und Konfetti-Kanonen bei der Wahlparty hat die Linke ihr Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin gefeiert. Die Spitzenkandidatin Elif Eralp fiel in der ersten Reihe ihren Mitstreitern sowie den Parteivorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer in die Arme. Durch den Festsaal Kreuzberg, in dem viele Parteimitglieder die erste Prognose verfolgten, schallten "Elif, Elif"-Sprechchöre. Die Linke erreichte laut den ersten Prognosen von ARD und ZDF 24,5 bis 26 Prozent./nif/DP/zb

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