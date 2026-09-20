Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm hat in MV gewählt

SCHWERIN (dpa-AFX) - AfD-Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm hat in Schwerin seine Stimme für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgegeben. Der Politiker war zusammen mit seiner Frau Wenke ins Wahllokal gekommen. In der letzten Umfrage vor der Wahl war die AfD auf 36 Prozent gekommen und wurde damit erstmals von der SPD um einen Prozentpunkt überholt. Holm kandidiert im selben Wahlkreis in Schwerin wie Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig für ein Direktmandat./hdo/DP/zb