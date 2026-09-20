Ministerpräsidentin Schwesig: Ich stehe bereit
dpa-AFX · Uhr
SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach der Landtagswahl ihren Anspruch auf das Amt der Ministerpräsidentin unterstrichen. "Die AfD wird keine Regierung stellen können", sagte Schwesig im NDR. "Die Mehrheit hat sich für demokratische Parteien entschieden. Deshalb stehe ich bereit, die Arbeit fortzusetzen." Sie stehe bereit für eine stabile demokratische Regierung. 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wollten, dass sie die Arbeit fortsetze./hr/DP/zb
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