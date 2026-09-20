Mutter und Kinder bei Angriff im Kiewer Umland getötet

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

KIEW (dpa-AFX) - Infolge eines russischen Angriffs sind im Umland der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens drei Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um eine Mutter mit zwei kleinen Kindern, teilte Militärverwaltungschef Tymur Tkatschenko bei Telegram mit. Die "schreckliche Tragödie" habe sich im Landkreis Fastiw südwestlich von Kiew ereignet. Demnach wurden mehrere Wohnhäuser und ein Auto beschädigt. Ein Brand sei gelöscht worden. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Arktisinsel
Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streitgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Wahl zum Abgeordneten-Haus am Sonntag
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' seingestern, 05:52 Uhr · dpa-AFX
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein
Laut informierten Personen
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben17. Sept. · dpa-AFX
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben
"Sehr hohe Zölle gegen Europa"
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada17. Sept. · dpa-AFX
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativeheute, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Plus
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntest17. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen