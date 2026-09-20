Pressestimme/'The Telegraph': Demütigende Niederlage für Kanzler Merz

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

LONDON (dpa-AFX) - "Merz hält sich nach demütigender Doppelniederlage an der Macht" titelt die britische Zeitung "The Telegraph" kurz nach der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Zudem schreibt das Blatt über Bundeskanzler Friedrich Merz: "Der Mitte-rechts stehende CDU-Vorsitzende ist wegen seines Versagens, die angeschlagene deutsche Wirtschaft zu reformieren und den Aufstieg der AfD einzudämmen, unter Rücktrittsdruck geraten. Mit einer Zustimmungsquote von nur 10 Prozent ist er bei den Wählern und seinen eigenen Parteimitgliedern, die ihn als realitätsfern, unsensibel und arrogant bezeichnen, äußerst unbeliebt."/pba/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Arktisinsel
Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streitgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Wahl zum Abgeordneten-Haus am Sonntag
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' seingestern, 05:52 Uhr · dpa-AFX
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein
Fehlendes Brems-Pedal
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor17. Sept. · dpa-AFX
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor
Laut informierten Personen
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben17. Sept. · dpa-AFX
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben
"Sehr hohe Zölle gegen Europa"
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada17. Sept. · dpa-AFX
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativeheute, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Plus
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntest17. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen