Pressestimme/'The Telegraph': Demütigende Niederlage für Kanzler Merz
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - "Merz hält sich nach demütigender Doppelniederlage an der Macht" titelt die britische Zeitung "The Telegraph" kurz nach der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Zudem schreibt das Blatt über Bundeskanzler Friedrich Merz: "Der Mitte-rechts stehende CDU-Vorsitzende ist wegen seines Versagens, die angeschlagene deutsche Wirtschaft zu reformieren und den Aufstieg der AfD einzudämmen, unter Rücktrittsdruck geraten. Mit einer Zustimmungsquote von nur 10 Prozent ist er bei den Wählern und seinen eigenen Parteimitgliedern, die ihn als realitätsfern, unsensibel und arrogant bezeichnen, äußerst unbeliebt."/pba/DP/zb
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