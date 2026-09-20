Prognose: Kremlpartei Geeintes Russland gewinnt Duma-Wahl
dpa-AFX · Uhr
MOSKAU (dpa-AFX) - Die Kremlpartei Geeintes Russland ist bei der dreitägigen Parlamentswahl erwartungsgemäß zur Siegerin erklärt worden. Die regierende Partei kam nach dem Ausschluss der Antikriegspartei Jabloko laut Wahlnachbefragungen des staatlichen russischen Meinungsforschungsinstituts Wziom auf 49,4 Prozent der Stimmen, wie Agenturen in Moskau berichteten./mau/DP/zb
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