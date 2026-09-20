Prognosen: AfD vor SPD in MV - CDU zittert
dpa-AFX · Uhr
SCHWERIN (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD knapp vor der SPD. Nach den Prognosen von ARD und ZDF muss die CDU um den Wiedereinzug in den Landtag bangen./shy/DP/zb
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