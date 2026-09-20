Prognosen: Linke bei Berlin-Wahl klar vor CDU
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses liegt die Linke nach Prognosen von ARD und ZDF deutlich in Führung. Nach den 18.00-Uhr-Zahlen landet die CDU auf Platz zwei./sku/DP/zb
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