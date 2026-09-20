ROUNDUP/Hochrechnungen: Linke bei Berlin-Wahl klar vor CDU

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BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die Linke nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF klar vorn. Die Partei mit Spitzenkandidatin Elif Eralp kommt auf 24,8 bis 25,8 Prozent (Wiederholungswahl 2023: 12,2 Prozent).

Die CDU, die bisher mit Kai Wegner den Regierenden Bürgermeister stellt, erreicht mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers demnach mit 20,0 Prozent (28,2 Prozent) Platz zwei.

Die Grünen kommen auf 15,0 bis 15,4 Prozent (18,4 Prozent), die AfD steht bei 13,8 bis 15,7 Prozent (9,1 Prozent).

Für die SPD werden demnach 12,0 Prozent (18,4 Prozent) prognostiziert. Das BSW landet bei 5,0 Prozent und würde nach diesem Stand die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug ins Parlament ganz knapp schaffen./mi/DP/zb

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