ROUNDUP: Iran schließt französisches Sprachzentrum in Teheran

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die iranischen Behörden haben nach Angaben des justiznahen Nachrichtenportals Misan das französische Sprachzentrum in Teheran geschlossen und versiegelt. Die Behörden begründeten dies damit, die der französischen Botschaft angegliederte Einrichtung habe trotz wiederholter Warnungen keine offizielle Betriebsgenehmigung eingeholt.

Weiterhin wirft die iranische Justiz dem Sprachzentrum vor, es habe seinen Status missbraucht. Laut den Behörden soll die Schule Projekte unterstützt haben, die sich gegen die iranisch-islamische Kultur richten und die nationale Sicherheit gefährden. Zudem soll das Zentrum die iranische Elite vernetzt und deren Auswanderung gefördert haben. Unabhängige Belege oder genaue Einzelheiten für diese Vorwürfe liegen nicht vor.

Frankreich verurteilte die angekündigte Schließung und "das Eindringen der iranischen Sicherheitskräfte", wie das Außenministerium in Paris mitteilte. Der Angriff sei inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. "Frankreich wird angemessene Maßnahmen treffen, um darauf zu antworten." Auch werde man den iranischen Botschafter in Paris einbestellen, hieß es./da/DP/zb