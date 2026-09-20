S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen

Der September macht seinem schlechten Ruf inzwischen alle Ehre. In dieser Woche ist eingetreten, worauf sich der Markt seit Wochen vorbereitet hatte. Die Notenbank hat die Zinsen zum ersten Mal seit 2023 wieder angehoben.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen