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Chartzeit Marktbericht 20.09.2026

S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen

onvista · Uhr

Die Fed erhöht den Zins, US-Renditen steigen auf fünf Prozent und der Ölpreis über 100 Dollar. Die eigentliche Nachricht der Woche ist aber: Der S&P 500 trotzt all dem.

Die Börse in New York
Quelle: Adobe.com/Romanslavik.com
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Der September macht seinem schlechten Ruf inzwischen alle Ehre. In dieser Woche ist eingetreten, worauf sich der Markt seit Wochen vorbereitet hatte. Die Notenbank hat die Zinsen zum ersten Mal seit 2023 wieder angehoben.

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