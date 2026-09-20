S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen

Der September macht seinem schlechten Ruf inzwischen alle Ehre. In dieser Woche ist eingetreten, worauf sich der Markt seit Wochen vorbereitet hatte. Die Notenbank hat die Zinsen zum ersten Mal seit 2023 wieder angehoben.
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