Schwesig: 'Was für eine Aufholjagd'
dpa-AFX · Uhr
SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich bei den Wählerinnen und Wählern für das Landtagswahlergebnis bedankt. "Was für eine Aufholjagd", sagte sie heute Abend nach Bekanntgabe der Prognosen von ARD und ZDF. Vor einem Jahr habe die SPD noch bei 19 Prozent gelegen. Das sei bislang die schwerste Landtagswahl gewesen. Vor einem Jahr hätten die wenigsten gedacht, dass es möglich sei aufzuholen, sagte Schwesig, die ihren Anspruch auf das Amt der Regierungschefin in MV anmeldete. "Wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass es möglich ist, der in Ostdeutschland und in ganz Deutschland sehr erstarkten AfD etwas entgegenzusetzen. Und das haben wir getan."/hr/DP/zb
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