Schwesig: Westen sollte Kraft der AfD nicht unterschätzen
dpa-AFX · Uhr
SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach dem knappen Wahlsieg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) davor gewarnt, die Rechtsaußen-Partei als ostdeutsches Phänomen abzutun. Die AfD sei sehr groß geworden und habe im Osten ein Potenzial von 45 Prozent, sagte sie den ARD-"Tagesthemen". "Aber auch der Westen sollte diese Kraft der AfD nicht unterschätzen."/ili/DP/zb
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