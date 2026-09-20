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Kolumne von Stefan Riße

Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative

Acatis · Uhr

Der extreme Renditeanstieg an den Anleihemärkten seit Ende 2021 hat die Aktienkurse bisher nicht nachhaltig unter Druck gebracht. Woran das liegen könnte.

Quelle: Westlight/Shutterstock.com
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Spricht man heutzutage über die Aktienmärkte, dann ist oft von "Fomo" zu hören, das für „Fear of Missing Out“ steht. Also die Angst davor, etwas zu verpassen.

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