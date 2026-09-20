Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative

Spricht man heutzutage über die Aktienmärkte, dann ist oft von "Fomo" zu hören, das für „Fear of Missing Out“ steht. Also die Angst davor, etwas zu verpassen.
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