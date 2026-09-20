Wahlbeteiligung in Berlin höher als bei vorheriger Wahl

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der vorherigen Wahl. Bis 16.00 Uhr gaben 58,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchler mit. Bei der Wahl im Jahr 2023 waren es zum gleichen Zeitpunkt 48,8 Prozent gewesen. Damit stieg die Beteiligung um 9,4 Prozentpunkte.

Die höchste Wahlbeteiligung registrierte der Landeswahlleiter um 16.00 Uhr mit 61,4 Prozent im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, die niedrigste in den Bezirken Spandau und Neukölln mit jeweils 54,4 Prozent.

Genau 952.936 Wahlberechtigte gaben bis 16.00 Uhr in Berlin ihre Stimme im Wahllokal ab. Das waren 221.102 Wahlberechtigte mehr als zu dem Zeitpunkt bei der Wahl 2023. Dieser Vergleich sei aber nur bedingt aussagekräftig, weil hierbei die Zahl ausgestellter Wahlscheine nicht berücksichtigt werde, hieß es./vr/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Arktisinsel
Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streitgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
"Sehr hohe Zölle gegen Europa"
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada17. Sept. · dpa-AFX
Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativeheute, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Plus
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntest17. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen